اشتباكات عنيفة بمظاهرات "مليونية" فى فرنسا ضد قانون رفع سن التقاعد.. فيديو

كتب محمد جمال

تظاهر الملايين فى فرنسا اليوم الخميس، فى مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة "سى جى تى"، حيث اقتصرالعدد بحسب وزارة الداخلية على 1.08 مليون فى اليوم التاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وأعلن الاتحاد العمالى العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، فى مقابل 119 ألفا ، وسرعان ما سجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات، بحسب "سكاى نيوز".

🚨🇫🇷URGENT - Un #CRS s'est fait mettre K.O dans les rues de #Paris suite à un jet de projectile de la part d'un manifestant. pic.twitter.com/AFowAsgD6V — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 23, 2023

وكشفت الشرطة الفرنسية أيضا أن "نحو ألف" من "العناصر المتطرفين" متواجدون في التظاهرة، مضيفة أن الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم "بشكل طبيعي".

🚨🇫🇷URGENT - Autre angle vidéo de @TaoualitAmar où l'on voit les policiers charger les manifestants dans la foule en leur mettant des coups de matraque et en les poussant les uns contre les autres dans les rues de #Paris. pic.twitter.com/ySdn7FSZOj — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 23, 2023

وطوال فترة التظاهرة، قام هؤلاء الأشخاص الذين ارتدوا يرتدون ملابس سوداء وووضعوا أقنعة ونظارات بتخريب مطاعم صغيرة ومصارف وواجهات بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

🚨#BREAKING: Protesters block the rails of Gare de Lyon in #Paris against pension reform pic.twitter.com/RLreK7rg2j — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) March 23, 2023

وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانين أعلن الثلاثاء أنه تم حشد "12 ألف شرطى ودركى" الخميس فى فرنسا بينهم "خمسة آلاف فى باريس" لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابى.