إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الاسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس،مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

يذكر ان الأجهزة الأمنية قد عثرت منذ أيام على جثة بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها لشاب متغيب من يومين عن منزله، بعد خروجه للعمل فى كافيه بمدينة الزقازيق،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمد ع ط " 16 سنة مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه وحيد أسرته، ويعمل بكافيه، ومتغيب منذ يومين، إلى أن عثر الأهالى عليه جثته طافية بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.