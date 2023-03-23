أمن الجيزة يعاين شقة اشتعل بها حريق أسفر عن مصرع زوجين فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق في أوسيم، مما أسفر عن مصرع زوجين، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وأسفرت معاينة الشقة عن احتراق محتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

لقى شخص وزوجته مصرعهما إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وتم نقلهما إلى المستشفى وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبوجبل بمنطقة أوسيم وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل ونتج عنه وفاة شخص وزوجته وتم نقلهما إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.