أطفال قرى إسنا يشاركون فى تجهيز شنط رمضان لتوزيعها على الأهالى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد مميز وبديع شارك عدد من أطفال قرى ونجوع مدينة إسنا فى محافظة الأقصر، فى تجهيز شنط شهر رمضان المبارك قبل بدء توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً حول مدينة إسنا والقرى المختلفة، وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع خلال تجهيز الشنط.

وفى هذا الصدد تقول زينب كعابيش ابنة مدينة إسنا إنهم مجموعة من الشباب يقومون بصورة سنوية بعمل مبادرات خيرية فى قرى ونجوع وحواجر مدينة إسنا، عبر عمل شنط رمضانية قبل بداية الشهر الكريم، بجانب عمل مطبخ خيرى طوال شهر رمضان لتوفير وجبات ساخنة وقت الإفطار لتوزيعها على الأسر المتعففة بالقرى المختلفة، وهذا العام شاركهم بكل محبة وفرحة عدد كبير من أطفال قرى حاجر كومير والمساوية والنمسا وبندر إسنا، للمساهمة فى الحصول على بركة الثواب مع دخول الشهر المبارك.

وتضيف زينب كعابيش، لـ"اليوم السابع"، أن الأطفال من أقاربها وجيرانها فى القرى المختلفة التى يتم تجهيز شنط رمضان داخلها والتى تصل لأكثر من 100 شنطة رمضانية بها سلع متنوعة لكل قرية بتبرعات أهل الخير، شاركوا بكل بهجة وفرحة ومحبة فى تجهيز الشنط وحملها وتوزيعها على الأهالي بالقرى المختلفة.

وكانت قد صرحت الدكتورة نهال مصطفي منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الأقصر أن مبادرة "كتف فى كتف" التى تم إطلاقها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأتى ضمن المبادرات الإنسانية النبيلة التى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تدعم الفئات المستحقة وتعزز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة نهال مصطفى، لـ"اليوم السابع"، أن مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الفئات المستحقة وتخفيف العبء عنهم، مؤكدةً أن المبادرة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجاً استعداداً لشهر رمضان الكريم، حيث إنه بالتنسيق مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر، قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع كراتين المواد الغذائية إستعداداً لشهر رمضان المبارك، داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، كما قام المتطوعون بتوزيع هدايا عينية ومالية إلى المستحقين من المرضى بالأورام السرطانية.