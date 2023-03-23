آلاف المقدسيين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.. صور

كتب: أحمد جمعة

أدى آلاف المصلين المقدسيين صلاة العشاء والتراويح في ثاني ليالي رمضان لعام 1444هـ في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء روحانية وإيمانية جميلة، ويتمسك المسلمون المقيمون في مدينة القدس بأداء صلاة التراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

أطلق ناشطون ومرابطون مقدسيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سنفطر في القدس"، لتعزيز الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك، ولحث الفلسطينيين على الإفطار في ساحاته، وبالأزقة المحيطة به، طيلة شهر رمضان المبارك.

وأخذ المقدسيون على عاتقهم الدفاع عن المسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العنصرية، بالرباط فيه وعلى أبوابه ليثبتوا للاحتلال الإسرائيلي والعالم أن هذه الأرض حق إسلامي عربي خالص لا ملك لهم فيها، ولن يملّوا حتى يملّ الاحتلال الذي سيرحل وستبقى القدس وأهلها، وفق القائمين على الحملة.

وتأتي "سنفطر بالقدس"، تزامنًا مع تصاعد دعوات "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري، الذي يتزامن مع الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل.



آلاف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك



مقدسيون يؤدون صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك



مقدسيون يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى