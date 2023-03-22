14 دولة إسلامية تتحرى هلال شهر رمضان الكريم اليوم.. تعرف عليها

إيمان حنا

أعلن مركز الفلك الدولى أن أكثر من 14 دولة إسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان، اليوم الأربعاء، لتعلن بداية الشهر الفضيل غدًا الخميس أو الجمعة. وفق "سبق" السعودية.

وأضاف المركز أن الدول التى ستتحرى الهلال اليوم، تشمل: إندونيسيا، ماليزيا، بروناى، الهند، بنجلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا.

ووفق المركز، حتى الآن 17 دولة، أعلنت أن غدا الخميس غرة رمضان، وهذه الدول تشمل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وجيبوتى وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا.

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قد دعت عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكةـ إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء أمس الثلاثاء.

أضاف نص الإعلان: ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.