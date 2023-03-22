136 باحثًا سجلوا "الماجستير والدكتوراه" من المصربين والوافدين بجامعة طنطا

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا يشهد طفره في أعداد المقيدين والمسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالي 2023، مشيرًا إلي أن تسجيل 101 باحثا من المصريين والوافدين بكليات الجامعة المختلفه لدرجة الماجستير و35 باحثا لدرجة الدكتوراه مصري ووافد.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الوحدة المركزية التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات اكدت حصول جامعة طنطا علي المركز الأول بين الجامعات المصرية في مجال التدريب علي التحول الرقمي حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 12 الف متدرب.

وأكد "عكاشة" علي قيام جامعة طنطا بتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للنشر الدولي، مشيرًا إلي أن قطاع العلاقات الثقافية شهد تطورًا كبيرًا في عدد أبحاث النشر الدولي حيث تم نشر 1978بحثا في عام 2021 وصل الى2246بحثا في عام 2022 كما وصلت نسبة الأبحاث اعتبارا من بداية عام 2023الى (552 )بحثا مما يعد قفزه في النشر الدولي العلمي في مستهل عام 2023.