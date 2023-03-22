وكيل "تعليم الغربية" يشهد فعاليات مهرجان ختام النشاط الكشفى والإرشادى

الغربية عادل ضرة

شهد اليوم الأربعاء، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مهرجان الأنشطة الكشفي والإرشادى تحت شعار "جمهوريتنا الجديدة" بمدرسة ناصر الزراعية الثانوية بنات بحضور إيمان عبد المعز مدير عام إدارة شرق طنطا، وأماني محمد فؤاد، موجه أول التربية الرياضية بالإدارة، وموجهي التربية الرياضية بالإدارة، وقادة الكشافة المرشدين من كل مدرسة.

وخلال المهرجان، قام وكيل الوزارة بتكريم الفائزين في مسابقة التفوق الكشفي علي مستوي الإدارة والمحافظة والجمهورية للعام الدراسي 2022 / 2023، مشيداً بالجهد المبذول في تنظيم وإعداد المهرجان، متمنياً المزيد من التقدم والنجاح.