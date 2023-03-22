وأضاف شالينبرج ـ فى تصريحات اليوم الأربعاء، "لا أحد ينكر أن الأدب الروسى جزء مهم من الثقافة الأوروبية"، منوها بأن بنك "رايفايزن" النمساوي لازال يعمل فى روسيا، أن تسعة فى المئة فقط من الشركات الغربية انسحبت من روسيا بينما 91 في المئة لا تزال هناك، ويدرس البنك النمساوي جميع الخيارات الاستراتيجية لأعماله فى روسيا منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن سلطة العقوبات الأمريكية طلبت من البنك الإجابة على أسئلة مستفيضة حول أعماله فى روسيا، معتبرا أن الطلبات تعد "شرعية تمامًا".

وشدد الوزير على أهمية امتثال جميع الشركات النمساوية لعقوبات الاتحاد الأوروبى "دون شرط".

