وزير الخارجية يشهد مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفى لدفعة الدبلوماسيين الجدد

كتب: أحمد جمعة

شهد وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفى لدفعة الدبلوماسيين الجدد المعينين بوزارة الخارجية، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".



وزير الخارجية يشهد مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفي لدفعة الدبلوماسيين الجدد (4)



وزير الخارجية يشهد مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفي لدفعة الدبلوماسيين الجدد (3)



وزير الخارجية يشهد مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفي لدفعة الدبلوماسيين الجدد (2)



وزير الخارجية يشهد مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفي لدفعة الدبلوماسيين الجدد