وزيرة الخزانة الأمريكية: التخلف عن دفع ديوننا سيفقد العالم الثقة بالدولار

وكالات

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من كارثة إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وأكدت أن تخلف أمريكا عن دفع ديونها سيتسبب في فقد العالم للثقة في الدولار

وكان قد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

وقال البنك الفيدرالى الأمريكي إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وتوقع الوصول بمعدلات الفائدة إلى 5.1% بنهاية العام الجارى، بينما خفض توقعاته حول نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عامي 2023 و2024.

وكان قد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.