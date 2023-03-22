وزيرة التضامن: التعامل مع 286 بلاغا لأطفال وكبار بلا مأوى خلال شهر

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع بالوزارة خلال شهر فبراير الماضى على المستوى المركزى وأذرعه بالمحليات، حيث أشار التقرير إلى التعامل مع 286 حالة لأطفال وكبار بلا مأوى، وقد تم إجراء جميع التدخلات الفورية لها بنسبة 100%، من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم التعامل مع 199 حالة بنسبة إنجاز 100% وكانت معظم التدخلات لحالات أطفال وكبار بلا مأوى، وتم إيداع 9 حالات بالمستشفيات لتلقى العلاج المناسب.

وفى إطار الدعم الفنى لأعضاء الفريق تم الانتهاء من تنفيذ تدريب مكثف لرؤساء الفرق بالمحافظات على استخدام أجهزة اللاسلكى فى التواصل وبحث الشكاوى بالتنسيق مع الإسعاف الاجتماعي بالهلال الأحمر المصري، كما تم تدريب أعضاء الفريق على آليات التوعية بجريمة الاتجار فى البشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة IOM.

واستعرض التقرير نماذج للحالات التى تم التعامل معها ففى محافظة الفيوم تعامل الفريق مع بلاغ حول مسن يعاني من سرطان، وفقد مسكنه لضيق الحال، ويحتاج لمأوى مناسب ولرعاية فتم التنسيق مع الفريق المركزى لنقل الحالة الى أحد دور الرعاية الاجتماعية، وعليه تم توفير دار رعاية اجتماعية مناسبة، وتم نقل المسن إليها لتوفير الرعاية.

وفى القاهرة تعامل الفريق مع مسن يدعى م. م يبلغ من العمر 62 عاما، ويعاني من شلل أطفال ويجلس على كرسى متحرك فتم إيداع الحالة بدار المطراوي لغير القادرين ليتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

كما قام الفريق بالتعامل مع شكوى تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طفل من ذوي الإعاقة يدعى س.و يبلغ من العمر 17 عامًا يعاني من تأخر في النمو، وضمور بالمخ ونوبات صرع متكررة.. والأب متزوج بأخرى ولا يرغب في وجود الطفل معه وعليه تم إيداع الطفل بأحد دور ذوي الإعاقة المناسبة لحالته.

وفى بورسعيد تم التعامل مع حالة طفل بلا مأوى يبلغ من العمر 14 عامًا ومن دراسة الحالة التي أجريت له تبين أنه كان يعيش مع والده المسن المنفصل عن أم الطفل، ثم ترك الطفل المنزل بسبب معاملة الأب السيئة، بالإضافة إلى أن الأب لايستطيع رعايته وعدم قدرته على رعاية الابن فتم إيداعه بأحد دور الرعاية الاجتماعية.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الاشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة و مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر ،وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية.