وزارة النقل السورية: توقف مؤقت لمطار حلب الدولى عقب الاستهداف الإسرائيلى

وكالات

أفادت وزارة النقل السورية بإجراء إصلاحات في مطار حلب الدولي لتوقفه عن الخدمة بشكل مؤقت عقب استهداف إسرائيلي طال المطار فجر الأربعاء.

وجاء في بيان وزارة النقل المؤسسة العامة للطيران المدني: "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم .. تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية مما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد البيان أن الكوادر والفرق المختصة باشرت العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار.

ولفت البيان إلى أنه تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق، واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق من اليوم، أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر اليوم الأربعاء على مطار حلب الدولي بشمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".