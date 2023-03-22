واشنطن: موقف الصين ليس محايداً تجاه حرب أوكرانيا

وأضاف كيربي في مؤتمر صحافي أن "ميثاق الأمم المتحدة يعني أنه على روسيا الانسحاب من (كامل أراضي) أوكرانيا".



ورفض كيربي اعتبار العلاقة بين روسيا والصين "تحالفاً"، وذلك بعد ساعات من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو، مضيفاً أن الدولتين يريدان رؤية العالم يحكم وفق قواعدهما.



وتابع كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين، مضيفاً أنه "لا يوجد سبب لرد الصين على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة"، في إشارة لزيارة مرتقبة للرئيسة التايوانية تساي إنج وين.