اليوم السابع
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واشنطن: موقف الصين ليس محايداً تجاه حرب أوكرانيا

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:00 ص
واشنطن: موقف الصين ليس محايداً تجاه حرب أوكرانيا منسق الاتصالات الاستراتجية في مجلس الأمن القومي الأمريكى جون كيربى
وكالات

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قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتجية في مجلس الأمن القومي الأمريكى، الثلاثاء، إنه إذا كانت الصين تريد أن تلعب دوراً بناء في أوكرانيا، فينبغي على الرئيس الصيني شي جين بينج حث روسيا على إنهاء غزوها لأوكرانيا، مشيراً إلى أن "الصين ليس لها موقف محايد تجاه الحرب في أوكرانيا".

وأضاف كيربي في مؤتمر صحافي أن "ميثاق الأمم المتحدة يعني أنه على روسيا الانسحاب من (كامل أراضي) أوكرانيا".

ورفض كيربي اعتبار العلاقة بين روسيا والصين "تحالفاً"، وذلك بعد ساعات من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو، مضيفاً أن الدولتين يريدان رؤية العالم يحكم وفق قواعدهما.

وتابع كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين، مضيفاً أنه "لا يوجد سبب لرد الصين على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة"، في إشارة لزيارة مرتقبة للرئيسة التايوانية تساي إنج وين.

 


جون كيربى

مجلس الامن القومى الامريكى

الصين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

كييف

موسكو



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