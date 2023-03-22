اليوم السابع
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هيئة قضايا الدولة تنشر فيديو احتفالا بشهر المرأة المصرية

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:04 م
هيئة قضايا الدولة تنشر فيديو احتفالا بشهر المرأة المصرية هيئة قضايا الدولة
كتب - أحمد عبد الهادي

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نشرت هيئة قضايا الدولة، فيديو للاحتفال بشهر المرأة المصرية، وتكريم عدد كبير من خلال الفيديو عن الانجازات التي حققتها طوال الفترة الماضية.
 
وتوجه المستشار مممد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري الامين العام، والمستشار مي مروان الامين العام التاسعة لشئون المرأة والرعاية الانسانية، بخالص التهنئة لكافة السيدات عضوات الهيئات الفضليات وذلك بمناسبة احتفال الهيئة بشهر المرآة المصرية.
 
واعرب المستشار محمد بكر، عن تقديره لكافة السيدات عضوات الهيئة نظرا لدورهم الفعال في انجاز العمل القضائي مما يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة ورفعة شأن الوطن.
 
وصرح رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة حققت نتأئج ايجابية في ملف دعم وتمكين المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تنمية مهارتهن وتمكينهن لتولي المناصب القيادية.
 
ومن جانبه اعرف المستشار أحمد فكري الامين العام، ان المراة بهيئة قضايا الدولة اثبتت جدارتها وقدرتها علي تحمل المسئولية وانجاز كافة الاعمال المسندة اليها فاصبحت بذلك تتولي المناصب القيادية كرئاسة قطاعات وإدارات الهيئة بالاضافة لعملها بالامانة العامة برئاسة الهيئة.
 

المراة المصرية

قضايا الدولة

شهر المرأة



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