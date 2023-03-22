هيئة الدواء تكشف روشتة العلاج من الاضطرابات النفسية للسيدات بعد الولادة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن هناك العديد من الأسباب والعوامل المسببة لحدوث اضطرابات في نفسية الأم بعد الولادة ، منها التغيرات الهرمونية، حيث أن الهبوط المفاجئ والشديد في مستويات هرموني الإستروجين والبروجيستيرون قد يكون سببا للاضطرابات النفسية بعد الولادة.

وتابعت هيئة الدواء المصرية: مستويات هذه الهرمونات ترتفع ارتفاعاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة من الحمل كما أن هرمون البرولاكتين، الذي يعرف بهرمون الحليب، ترتفع مستوياته، ويتم إفرازه لتحفيز غدد الثدي على إفراز الحليب للرضاعة الطبيعية، وقد وجد أن ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين يسبب تقلبات مزاجية عند الأم.​

وبالنسبة للعوامل النفسية قالت هيئة الدواء: فالولادة بحد ذاتها تعد تغييراً كبيراً في حياة الأم، وتؤدى إلى الضغوطات النفسية والاضطرابات المزاجية، وفي حال وجود عوامل أخرى مسببة للضغط النفسي؛ فإنها تجعل الأم أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات المزاجية والنفسية بعد الولادة مقارنة بغيرها من الأمهات. ​

وتابعت هيئة الدواء : هناك بعض النصائح للوقاية من الاضطرابات النفسية عند الأم بعد الولادة من خلال:​

-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.​

-المحافظة على انتظام مستويات السكر في الدم من خلال تناول وجبات صغيرة في أوقات متباعدة.​

-الحصول على قسط كافٍ من النوم، ما يقارب 7-8 ساعات.​

-تنظيم الوقت للتقليل من التوتر.​

-مشاركة الأصدقاء المقربين والعائلة والزوج بالأفكار والمشاعر، وذلك للحد من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة​.