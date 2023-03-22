هل الحليب آمن للشرب إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟

كتبت نهير عبد النبى

يحتوي الحليب على العناصر الغذائية التي تشتد الحاجة إليها للحصول على نظام غذائي متوازن لكن هل الحليب آمن للشرب إذا كنت مصابًا بداء السكري؟ إليك ما يجب معرفته وفقا لما ذكره موقع webmd

مع مرض السكري من النوع 1 ، ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين على الإطلاق إنه اضطراب في المناعة الذاتية يبدأ فجأة أثناء الطفولة، و يعاني حوالي 5.2٪ فقط من البالغين من مرض السكري من النوع الأول يمكن إدارتها ولكن لا يمكن منعها.

عندما يكون لديك النوع الأول ، يجب عليك تعويض تناول الكربوهيدرات (السكريات والنشويات والألياف التي يستخدمها جسمك للطاقة) بحقن الأنسولين في كل وجبة وهذا يعني احتساب الكربوهيدرات حتى تعرف كمية الأنسولين التي يجب استخدامها.

مع مرض السكري من النوع 2 ، قد لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين أو قد لا يستخدمه جسمك بالطريقة التي ينبغي أن يستخدمها، و يتطور ببطء وبشكل وثيق مع السمنة. أنت أيضًا في خطر أكبر إذا كنت:

-لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

-لديك تاريخ من سكري الحمل

-لديك انخفاض في التمثيل الغذائي للجلوكوز

-كبار السن‌

-ليسوا نشيطين بدنيا

قد يتم أيضًا تشخيص إصابتك بسكري الحمل أثناء الحمل ، حتى لو لم تكن مصابة بداء السكري قبل الحمل عادة ما تختفي هذه الحالة بمجرد ولادة طفلك ، ولكنها تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

تغذية الحليب

الألبان مهمة لنظامك الغذائي لأنها مصدر ممتاز للكالسيوم لكنها قد تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات ، مما يجعلها خطرة على مرضى السكري.

يزيد داء السكري والأنظمة الغذائية عالية الدهون من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التحكم في الدهون في نظامك الغذائي ، يمكنك المساعدة في تقليل هذه المخاطر ضع في اعتبارك أنك تريد تقليل الدهون غير الصحية مع تناول كمية جيدة من الدهون الصحية تساعدك الدهون الجيدة على إدارة مرض السكري الخاص بك

معظم الدهون في الحليب من النوع غير الصحي، اختر الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم متى أمكنك حتى تحصل على الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى بدون دهون مضافة.

تتفكك الكربوهيدرات في الحليب وتتحول إلى سكر في مجرى الدم مع مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، عليك مراقبة الكربوهيدرات قد يؤدي شرب الكثير من الحليب إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

من خلال تناول كمية ثابتة من الكربوهيدرات على مدار اليوم ، يمكنك الحفاظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا

إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري ، فمن المحتمل أن يحيلك طبيبك إلى اختصاصي تغذية مسجل يقوم هذا الاختصاصي بحساب عدد الكربوهيدرات التي يمكنك تناولها كل يوم ثم يعلمك كيفية حساب الكربوهيدرات عند قراءة ملصقات التغذية.

من المهم أن نفهم أن التعايش مع مرض السكري ليس بسيطًا مثل حساب الكربوهيدرات قد تؤثر الوجبات الخفيفة والوجبات الغنية بالدهون والبروتينات على كيفية هضم الجسم للكربوهيدرات واستخدامه.

يمكنك البدء بحصة صغيرة من الحليب لترى كيف يؤثر على نسبة السكر في الدم بمرور الوقت ، ستفهم كيف يؤثر الحليب والأطعمة الأخرى عليك شخصيًا يمكن أن يساعدك ذلك في تخطيط وجبات الطعام ومعرفة كمية الأنسولين التي ستحتاجها ، أو الأطعمة الأخرى التي يجب تناولها أو تجنبها مع الحليب.

بدائل الحليب

قد تبحث عن بديل لحليب البقر إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية من منتجات الألبان. تشمل بدائل الألبان ما يلي" لوز، كاجو، جوزة الهند، حليب الماعز، بندق، شوفان ، البازلاء، الفول السوداني، أرز، الصويا".