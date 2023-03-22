هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات جلسة الأربعاء على رأسها "العقارات"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها العقارات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.8%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%.

كما تراجع قطاعى البنوك ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، ثم قطاعى المقأولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، ثم قطاعى الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعى السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تدأولات متوسطة، وخسر 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 988.343 مليار جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 518.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.89% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.45%، والعرب على 5.66%، واستحوذت المؤسسات على 28.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.05%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10 ملايين جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 66.3 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17916 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6279 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3367 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.