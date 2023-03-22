نقيب التمريض: تغيير المسمى الوظيفى لخريجى البكالوريوس التقنى لأخصائى تمريض

كتبت آية دعبس

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن اعتماد تغيير المسمى الوظيفى لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض بعد قضاء الساعات المعتمدة، وذلك وفقًا لما قررته لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التمريض فى الجامعات المصرية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يصب فى صالح جموع التمريض الراغبين في استكمال الدراسة، كما إنه يفتح مجال أوسع لدراسة التمريض العام أو التخصصي ، حيث إنه يوجد بمصر 23 كلية حكومية و5 كليات خاصة بالإضافة إلى 3 كليات أهلية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن البكالوريوس التقني هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثى التخرج وحتى عمر 45 عام، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين كل عام دراسي مكون من 3 تيرم وبعد للتخرج يحصل على البكالوريوس التقنى، لافته إلى أن تلك الفئة تدرس جمب عملهم واجتهدوا حتى حققوا هدفهم.

وأشارت إلى أن النقابة ناقشت أزمة خريجى البكالوريوس التقنى، فى اجتماع بلجنة صحة البرلمان نوفمبر الماضى، والتى تمثلت فى؛ عدم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالى، وعدم رضاهم عن المسمى الوظيفى، وخروجهم من قانون 14 الخاص بالمهن الطبية، حيث أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رفض التسوية لخريجي هذه الفئة بعد عام 2018 تزامنًا مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.