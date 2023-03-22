نائب محافظ قنا يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية ويتفقد المعرض السنوى

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة المدرسية والتربوية، والذى نظمته مديرية قنا للتربية والتعليم بمدرسة قنا الثانوية للبنات، رافقه الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وصابر زيان، دير عام الشئون التنفيذية بتعليم قنا والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة نجلاء باخوم عضوا مجلس النواب، وعدد من مديري الإدارات التعليمية، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب.

وتفقد نائب محافظ قنا، معارض الأنشطة للمجالات المختلفة المشاركة في المعرض والتى شملت " التربية الفنية، المجال الصناعى، التربية الزراعية، الاقتصاد المنزلي، الصحافة المدرسية، البيئة والسكان والصحة، التصوير والتوثيق الفوتوغرافي " وأبدى إعجابه بالأعمال الفنية التي شارك الطلاب في تنفيذها بمساعدة معلمي الأنشطة المدرسية.

ووجه نائب عمر، الشكر للقائمين على العملية التعليمية والمعلمين لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم، لافتًا إلى أن شهر مارس هو شهر الأنشطة في جميع مدارس المحافظة خاصة أن هذه الأنشطة تساهم في دعم شخصية الطلاب وتدريبهم على التعامل أمام الجمهور وصقل موهبتهم.