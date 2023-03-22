مياه بنى سويف تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه بنى سويف استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف التام لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة والدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.



وأكدت المهندسة دينا، فى بيان لها أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل، من خلال الجولات الميدانية من السادة مديري عموم الفروع و نوابهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، و الإلتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية وكذلك الإلتزام بمهمات السلامة و الصحة المهنية.



وأضافت بانه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركه في استمرارية العمل على مدار ال 24ساعة يومياً في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمه مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، ويتم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لشهر رمضان، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.



