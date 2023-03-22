موسكو تحذر واشنطن من اختبار صبرها: سيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة

وكالات

قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا إن موسكو تحذر واشنطن من اختبار صبرها وسيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف رابكوف أن الولايات المتحدة، التي تعتزم مواصلة تحليق المسيرات فوق البحر الأسود ، "تصطدم" بالإجراءات المضادة الروسية، ولا يمكن لأي رحلات جوية أن تهز عزم موسكو على ضمان أمن البلاد بكل الوسائل المتاحة. "نحذرهم من محاولة اللعب على أعصابنا واختبار صبرنا "

وشدد ريابكوف قائلا: "سيتم ضمان أمن الاتحاد الروسي بنسبة 100% بكل الوسائل المتاحة لنا. ولا يمكن لطائرات بدون طيار أمريكية، استطلاعية، هجومية، استراتيجية ، أيا كان نوعها أن تهز عزمنا".

وأضاف ريابكوف "تؤكد الولايات المتحدة من جديد وضعها كطرف مشارك بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى.. روسيا تحث الولايات المتحدة على عدم الاستمرار في طريق التصعيد".

ولفت ريابكوف إلى أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لا يدركون الخطر من توريد الذخائر العنقودية إلى كييف. "يبدو أنهم غير مدركين للتداعيات على أمن كتلة شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة".