مكتبة الإسكندرية تشهد ختام مسابقتى "فيرست ليجو تشالينج" و "فيرست تيك تشالينج"

وشهد حفل الختام الإعلان عن الفرق الفائزة بالجوائر الكبرى بالمسابقتين، حيث فاز فريق (Monsters Inc) بالمركز الأول وفريق (Ctrl+Alt+Elite) بالمركز الثاني، وفريق (Aistrominers) بالمركز الثالث، وفريق (Error 606) بالمركز الرابع ، وفريق (Volt 3aly) بالمركز الخامس الأول بمسابقة فيرست ليجو تشالينج، وفريق (AV Absolute Value) بالمركز الأول بجائزة Inspire Award في مسابقة فيرست تيك تشالينج،. والجدير بالذكر أن الفرق الخاصة بمركز القبة السماوية العلمي قد حصدت كلاً من المركز الأول والمركز الثالث في الجوائز الكبرى.

وسوف يتم تأهيل الفريق الأول من كل مسابقة فريق (Monsters Inc) وفريق (AV Absolute Value) للمشاركة في مسابقة فيرست الدولية المقامة في الولايات المتحدة الامريكية شهر إبريل القادم

وقد افتتح حفل الختام الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية معبراً عن سعادته لاستضافة مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي بقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، مسابقتي FIRST LEGO LEAGUE Challenge في نسختها المصرية للعام الثامن عشر على التوالي للطلاب من سن 9 إلى 16 سنة، ومسابقة FIRST TECH Challenge لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس 2023 بمكتبة الإسكندرية، مؤكداً علي أن مثل تلك المسابقات والفعاليات تتوافق مع إستراتيجية مكتبة الإسكندرية في نشر الوعي الثقافي والتكنولوجي في المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، لما سيشهده العالم حالياً من أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقدرته على حل المشاكل، لذا فكان من المهم من استضافة هذا المحفل سنويًا لنشر هذه الثقافة .

كما توجه بالشكر إلى لجان التحكيم التي تضم خبراء في مجال الروبوت وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلي أولياء الأمور والطلاب اللذين بذلوا مجهوداً كبيراً لإعطاء الفرصة لأبنائهم من جميع المحافظات لتنمية مهاراتهم في هذا المجال.

وشهد حفل الختام توزيع جوائز المسابقتين على الفائزين وتكريم السادة رؤساء لجان التحكيم والحكام، بالإضافة إلى المنظمين والمتطوعين الذين عملوا لإنجاح هذا الحدث، وتم عرض فيلم عن فعاليات المسابقة ومشروعات الطلاب، وأيضا الإعلان عن الموسم الجديد للمسابقات في مصر، وتنوعت الجوائز بين جوائز لجان التحكيم وجوائز القيم الاساسية Core values وجوائز المشروعات المبتكرة Innovation Project وجوائز تصميم وبرمجة الروبوت Robot Design & Robot Performance.

جدير بالذكر أن مسابقتي هذا العام شهدوا مشاركة وتنافس لما يزيد عن 1200 طالب، يمثلون 120 فريق من 16 محافظة مصرية من شمال مصر إلى جنوبها، كما يشارك فيها نحو 60 حكمًا لتحكيم المشروعات، وأكثر من 75 متطوعًا، واختير موضوع المسابقات لهذا العام بعنوان "مصادر الطاقة النظيفة الطاقة، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة"، حيث تعتبر قضية التغيرات المناخية وتبعاتها هي القضية الأبرز دوليًّا، وتحظى باهتمام دولي واسع المدي، نظراً لما تحمله تلك التغيرات المناخية من تهديدات لكوكب الأرض ومستقبل البشرية، لاسيما بعد تناولها بقمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، وما أثمرت عنه تلك القمة من توصيات خاصة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وكيف أن الطاقة ترتبط ارتباطًا وطيدًا بتغير المناخ والزراعة وتؤثر في مجالات الحياة كافة. وسيقدم الطلاب المشتركين بالمسابقة مشروعاتهم الابتكارية لحل مشاكل الطاقة.