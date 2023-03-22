اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 مارس 2023 09:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرف قطر المركزى يقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% اعتبارا من الخميس

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:34 م
مصرف قطر المركزى يقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% اعتبارا من الخميس الريال القطرى -أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة للإيداع بمقدار 0.25% ليصبح 5.25%، والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75%، اعتبارا من غد الخميس.

 

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

 

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%. ، ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.


البنك المركزي القطري

اخبار قطر

البحرين ترفع سعر الفائده

اخبار قطر اليوم

رفع سعر الفائده في قطر

رفع الفائده فى بنوك قطر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة