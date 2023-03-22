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مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الأساس بواقع 0.25% نقطة أساس

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:38 م
مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الأساس بواقع 0.25% نقطة أساس المصرف المركزي الإماراتي
كتب: أحمد جمعة

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قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 0.25% نقطة أساس – من 4.65% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من 23 مارس 2023، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

 

 


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