اليوم السابع
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مصرع طفل 3 سنوات نتيجه سقوطه فى ترعة الدراكسة بالدقهلية

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:29 م
مصرع طفل 3 سنوات نتيجه سقوطه فى ترعة الدراكسة بالدقهلية إسعاف -أرشيفية
الدقهلية :محمد الحبشي

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لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، نتيجه سقوطه فى إحدى ترع الرى التابعة لقرية الدراكسة بمركز ومدينة منية النصر محافظة الدقهلية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقي إشارة من إدارة المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة لمستشفي منيه النصر المركزى.
 
وبتوقيع الكشف الطبي تبين مصرع الطفل محمود. ع. إ ، 3  أعوام، مقيم بقرية الدراكسة نتيجه سقوطة في ترعة الري بالقرية، وذلك أثناء وجوده رفقه والده بإحدي الأراضي الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثمان الطفل لمشرحه مستشفي منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لإستكمال التحقيقات ومعرفه سبب الوفاة وإستخراج تصريح الدفن.

مستشفي منية النصر المركزي

مركز شرطة منية النصر

الدراكسة

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