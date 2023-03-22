مصرع طفل صدمته سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق حيث إصطدمت سيارة نقل على الطريق بطفل يبلغ من العمر 6 سنوات تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ووجود متوفى تم نقله للمستشفى تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " قيادة المدعو محمد ص ع م 42 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل كرم ع ك ي 9 سنوات ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته.

وبسؤال والده المدعو عبد الرؤوف ك ي ع 39 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة أيد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.