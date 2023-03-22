مصرع طالب اصطدم بعربة كارو أثناء قيادته دراجة نارية فى القناطر الخيرية

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادى مصرعه، إثر اصابته بكسور بالجسم ونزيف داخلى، جراء سقوطه من على دراجته النارية أثناء قيادته اصطدم بعربة كارو، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى بوصول طالب بالصف الثالث الإعدادى، مصاب بكسور بالجسم ونزيف داخلى، وتوفى أثناء تقديم العلاج اللازم، إثر سقوطه من على دراجة نارية بمنطقه أبو الغيط دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاه الطالب "إمام م إ"، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى، وتوفى أثناء تقديم العلاج.

وبسؤال والد المتوفى، قرر أن نجله كان يستقل الدراجة النارية خاصته واختلت عجلة القياده بيده واصطدم بعربه كاروا متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى سقوط أرضا وحدوث إصابته التى أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.