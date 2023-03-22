مصرع شخص بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلقات نارية في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طوخ المؤقت.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص بطلقات نارية أثناء مشاجرة في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتبين مصرع محمد.ن، 58 عاما، ليس من أطراف المشاجرة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتواصل إلى الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المؤقت بطوخ.ظ