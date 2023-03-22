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مصرع شاب إثر حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:51 م
مصرع شاب إثر حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية". 
 
 
استقبل مستشفي النصر، إسلام محمد سعد - 20 سنة، جثة هامدة بادعاء حادث تصادم دراجة بخارية مع "ميني باص" بطريق" بورسعيد / الاسماعيلية".
 
ورد بلاغ لشرطة النجدة ببورسعيد، بوقوع حادث على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" في المنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وعلى الفور توجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وإبلاغ مرفق الإسعاف. 
 
تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث.
 
 

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