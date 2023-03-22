مسجد عمرو بن العاص فى دمياط يستعد لاستقبال صلاة التراويح اليوم

تستعد ساحة مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط لاستقبال صلاة التراويح اليوم الأول من شهر رمضان الكريم اليوم، وذلك عقب اعلان مديرية الأوقاف بدمياط عن تجهيز عددا من المساجد على مستوى المحافظة من أجل استقبال صلاة التراويح هذا العام.

مسجد عمرو بن العاص بدمياط، أحد أكبر الساحات التي يحرص علي زيارتها أهالي المحافظة، وذلك نظرا لمكانته التاريخية داخل نفوس أبناء المحافظة، شارك عددا من شباب دمياط في تجهيز ساحة المسجد، بينما يستعد الجميع لإطلاق ماط ايد الرحمن بحوار ساحة المسجد، والتى تستمر على مدار الشهر الكريم كواحدة من العادات التى يحرص أبناء دمياط على تقديمها كل عام.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن المديرية استعدت جيدا لاستقبال شهر رمضان الكريم، موضحا أنه تم اختيار عددا من كبار القراء داخل المحافظة من أجل أداء صلاة التراويح بمساجد دمياط، مشيرا إلي وجود خطة عمل تم وضعها استعدادا لاستقبال الشهر الكريم وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية على مستوى دمياط، موضحا أنه تم إجراء الصيانات اللازمة لإعادة الانارة بجوار ساحات المساجد، فضلا عن تجهيز وفرش كافة الساحات التي تم اعتمادها من أجل إقامة صلاة التراويح، إضافة إلي تجهيزاتها بالشكل الأمثل الذي يضمن سلامة المصليين.

واضاف وكيل أوقاف دمياط، أن هناك متابعات دورية من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن تنفيذ خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتا إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات المقررة داخل المساجد أثناء أداء الصلاة وأبرزها الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها منعا لحدوث أية طوارئ.