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مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا يستعد لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:30 ص
مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا يستعد لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا
الغربية مصطفى عادل

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انتهت مديرية الأوقاف بالغربية من استعدادتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك، واقامة صلاة التراويح في المساجد.
 
ونفذت المديرية حملات نظافة وتعقيم مكبرة في المساجد الكبري استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، فضلا عن مراجعة أعمال صيانة مكبرات الصوت في المساجد للتأكد من جاهزيتها للصلوات.
 
وفي مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا انتهت مديرية الأوقاف من استعدادتها لاستقبال آلاف المصلين لصلاة العشاء والتراويح، حيث تم تنظيف المسجد بالكامل، وتعقيم السجاد.
ويؤم المصلين في صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأحمدي الدكتور محمود الهلالي إمام وخطيب المسجد.
 
وأكد مصدر بمديرية الاوقاف بالغربية ، أن المسجد سيشهد إقامة ملتقيات دينية ودروس دينية، ودروس تقدمها الواعظات، كما سيتم إقامة مقرأه  بعد صلاة العصر كل يوم جمعة.
 
 


 

 


محافظه الغربيه

صلاه التراويح

مسجد السيد البدوى

طنطا

صلاه التراويح بالسيد البدوى



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