مسجد سيدى أحمد الفولى بالمنيا يستقبل المصلين فى أول صلاة تراويح برمضان

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل مسجد سيدى أحمد الفولى عشرات المصلين فى أول ليلة من ليالى شهر رمضان المبارك، حيث امتلأ المسجد عن آخره، وكذلك الساحة الخارجية.

ويعد الفولى أحد أهم وأكبر المساجد الأثرية والتاريخية فى محافظة المنيا، حتى لقبت المحافظة باسمه منيا الفولى، ويقع على كورنيش النيل مباشرة.

وقد شهد المسجد فى الأيام الماضية تطورا كبيرا إحياء له وحفاظا على قيمته التاريخية، حيث وصلت تكلفة أعمال التطوير حوالى 3 ملايين جنيه، وقد شملت أعمال التطوير صيانة دورات المياه، ودهان الواجهات والحوائط الداخلية وأعمال صيانة للكهرباء وزيادة الإضاءة بالمنطقة المحيطة للمسجد، والتى تتزين فى شهر رمضان بالانوار، وتشهد ساحة المسجد إقبال المواطنين على صلاة التراويح وقضاء اوقات روحانية بجوار ضربح الإمام، فتتحول تلك الليالى إلى حلقات للذكر.

ومن ناحيته، قال الشبخ رائد يحيي إمام وخطيب مسجد الفولى، أن المسجد به روحانيات عالية، وهو لإمام جليل من أئمة الأزهر الشريف وتم بناؤه فى عهد الخديوى إسماعيل، وقال سوف يكون فى شهر رمضان حلقات يطلق عليها الملتلقى الفكرى طوال الشهر الكريم مع نخبه من العلماء داخل المسجد، ويستقبل المسجد خلال شهر رمضان حوالى 30او 40دكتور عقب صلاة التراويح لتقديم الدرس للمصلين على مدار الشهر الكريم، هذا بخلاف الدروس عقب صلاة العصر وكذلك مجلس الافتاء.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا قد استعدت لشهر رمضان من خلال حملات تنظيف المساجد والأنشطة التى أقرتها وزارة الأوقاف.