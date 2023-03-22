مسجد النصر التاريخى يستعد لاستقبال أول صلاة تراويح اليوم بالمنصورة

تستعد المساجد اليوم لإقامة أول صلاة تراويح في شهر رمضان المعظم من هذا العام، حيث أتي شهر رمضان بنفحاته وروحانياته التى جعلته شهرا مباركا مميزا لدي المسلمين، ومن أكثر ما يميزه صلاة التراويح التى تمتلئ من خلالها المساجد والساحات لإقامة شعائر صلاة التراويح في خشوع وطمأنينة، وللمساجد الكبري روقنها الخاص حيث تكتظ بالمصلين

ويتوسط مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مسجد "النصر"، أحد أهم معالم المدينة ومن المساجد العريقه والتاريخيه والذي يظهر في وسط المدينة كأيقونه ومظهر جمالي أكثر من رائع

وتضم محافظة الدقهلية اكثر من خمسة الاف مسجدا فى كافة المدن والقرى، من أبرزهم وأشهرهم مسجد" النصر" بمدينة المنصورة والذى أنشئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتبلغ مساحته 5 ألاف متر مربع تقريبا، وسمي بجامع النصر الكبير لما شهده من انتصارات على مدار سنوات عديده كان ابرزها نصر اكتوبر العظيم كما شهد تشييع جنازات عديدة لشهداء الجيش والشرطه خلال الفترة الماضية

وشهد هذا المسجد دروسا دينية القاها علماء اجلاء ابرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي ابن الدقهلية والشيخ جاد الحق علي جاد الحق والكثير من أئمة مصر ورتل فيه القران عددا من المقرئين كالشيخ حمدى الزامل وكان الإقبال على الصلاة والدروس بالمسجد كبيرا خاصة مع تواجد هؤلاء الائمه والعلماء

وقامت محافظة الدقهلية، بعملية إحلال وتجديد المسجد منذ عام، باشراف مديرية الاوقاف، وتكثيف الكشافات الاضائية على بعد امتار من المسجد مما أعطى له منظرا وواجهة مميزة وسط مدينة المنصورة

وخصص داخل المسجد مكانا كبيرا مصلي للسيدات الراغبات في أداء الصلاوات داخل المسجد وتحديدا خلال الشهر المعظم، حيث يكتظ المسجد بالمصلين لاداء صلاة التراويح ورغم مساحته الكبيرة إلا أن البعض يصلى خارجه بسبب الاعداد الكبيرة المقبلة علي الصلاة في المسجد العريق.