وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن أوشاكوف ردا على سؤال حول احتمال اعتقال الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، بأن هذه القضية لم يتم بحثها خلال محادثات الرئيسين الروسي والصيني.

وأضافت الوكالة الروسية أن بوتين وشى جين بينغ بحثا، خلال المباحثات، المسائل الملحة للعلاقات بين البلدين والعلاقات الدولية، كما تطرقا إلى خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا، حيث أخبر بوتين، نظيره شي جين بينغ، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن من هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية.