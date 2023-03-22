مدبولى يشهد توقيع مذكرة إنشاء مركز القاهرة المالى الدولى بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالى الدولى (سى آى إف سى CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالى الدولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد صالح الأهدلى، الرئيس التنفيذى لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، وا حمدى عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سى آى إف سي".

وعلى هامش التوقيع، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف "سى آى إف سي" يعتزم إنشاء أول مركز مالى دولى فى مصر، كمركز رئيسى لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية فى مصر وخارجها.

وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبى وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار حسام هيبة إلى أن مركز "سى آى إف سي" سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولى والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالى الدولى يأتى فى ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.