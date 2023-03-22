محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلا بسجون دبى بمناسبة شهر رمضان

إيمان حنا

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بالإفراج عن 971 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفق صحيفة"البيان".

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن هذا يأتي حرصاً من الشيخ بن راشد على منح المشمولين به فرصة العودة مرة أخرى إلى حياتهم وأسرهم ومجتمعهم، كأفراد صالحين يقومون بأدوارهم في إطار مجتمعي يحترم حكم القانون الذي يشكل السياج الحامي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي أن أمر الإفراج يعكس كذلك اهتمام الشيخ محمد بن راشد بإدخال البهجة والسرور على قلوب أُسر المشمولين بالأمر في مثل هذه المناسبات العطرة، مؤكداً أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتنفيذ أمر الإفراج وإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة لتمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في أقرب وقت ممكن.

ومن جهة ثانية، نوهت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، على حسابها بتويتر، إلى أن مواعيد التسجيل الإلكتروني في خدمة الاعتكاف لرمضان، عبر تطبيق "نُسك"، تبدأ غداً الخميس غرة شهر رمضان المبارك، وتنتهي باكتمال العدد المسموح به.

وشددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على ضرورة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام لتنظيم عملية الاعتكاف والعبادة.

وقالت رئاسة شئون الحرمين: "ليكون اعتكافك نظامياً، وعبادتك سهلة ميسرة في جو إيماني مستقر، بادر بالتسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام".