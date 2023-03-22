محافظ بورسعيد: أعمال التطوير تساهم فى تأمين المشروعات القومية والمجرى الملاحى لقناة السويس

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، لمناقشة وبحث مقترح تطوير المنطقة المحيطة بمنفذ شرق التفريعة ورفع كفاءة أماكن الارتكاز والعناصر الأمنية، والذي يأتي في إطار اعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وايضا أعمال التطوير التي تشهدها كافة المنافذ بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة المرورية وإحداث الأمن والأمان، جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، و الجهات الأمنية المعنية، والجهات التنفيذية المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول مقترح أعمال تخطيط وتطوير مدخل منفذ شرق التفريعة ببورفؤاد ، والذي يشمل منطقة مدخل المعدية والمنطقة الجمركية و المنطقة قبل الجمركية، وأكد محافظ بورسعيد على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ عمل يليق بالإنجازات التي تشهدها بورسعيد حاليا، لافتا أن أعمال التطوير تساهم في تأمين المشروعات القومية التي جرت بالمنطقة فضلا عن توفير الراحة والأمان للمواطنين والعناصر الأمنية، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم عرض مخطط التطوير والذي يبدأ من التقاء طريق اللواء أحمد عبد الله حتى التفريعة القديمة، مشيرا إلى أعمال التطوير التي شهدها طريق اللواء أحمد عبد الله، والتي تضمنت أعمال رصف الشارع و إنارته بالكامل من كوبري الحرفيين حتي معدية التفريعة بطول 3 كم، وتوسعته ليصبح بعرض 25م.

وضمن أعمال التطوير المقرر تنفيذها بالمنطقة، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ ساحتين انتظار بالمنطقة على أعلى مستوى، في مدخل طريق اللواء أحمد عبد الله، وأخري في مخرج الطريق لتحقيق السيولة للمرورية في حركة السيارات وإقامة حارات للنقل الثقيل ونقاط تفتيش وتأمين على أعلى مستوى، فضلا عن أن التطوير بالمنطقة سيشمل إقامة عدد من الكافتيريات، و مسطحات خضراء، ونقاط ارتكاز أمني، وبرج للمجرى الملاحي ، مشيرا أن أعمال تطوير المنطقة تساهم ايضا في خدمة مشروعات الاسكان الجديدة بالمنطقة ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة المنطقة ، و تنفيذ ساحتين الانتظار مع تقديم كافة الدعم لتنفيذ الأعمال على أعلى مستوى.