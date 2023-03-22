محافظ بنى سويف يفتتح فرع "القومى للمرأة" ويكرم نماذج نسائية متميزة.. صور

افتتح المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم، مقر فرع المجلس القومى للمرأة، بمدينة بنى سويف، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة سلوى رياض المقرر السابق لفرع المجلس، هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، وذلك فى إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وبالتزامن مع أعياد الأسرة والمرأة المصرية.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات وأقسام مقر الفرع ويتكون من طابقين، يضم العديد من المكاتب والإدارات والأقسام، والتى تشمل غرف إدارية ومكاتب شكاوى المرأة، وقاعات للتدريب بأحجام ومساحات متفاوتة، وقاعات اجتماعات وغيرها من الملحقات، بجانب مكتب لبرنامج الادخار والإقراض، ومكان لوحدة إنتاجية "مشغل" لٌتدريب السيدات والفتيات على المشغولات والملابس.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للفرع والذى يعد استمرارًا لجهود الدولة فى دعم المرأة المصرية وتمكينها، مثمنًا الجهود الواضحة التى يقوم بها المجلس بقيادة "د. مايا مرسي" رئيسة المجلس فى مجال خدمة قضايا المرأة، والتى تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية لافتا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحى الحياة، منوها عن حرصه على دعم وتشجيع القيادات النسائية سواء فى مجال العمل العام أو العمل التطوعى والمجتمعى، نظرا لما يتحلين به من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات، معربا عن تقديره لدور فرع المجلس القومى للمرأة، والمشاركة الفعالة مع كل أجهزة المحافظة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة السويفية بمختلف المراكز والمدن والقرى.

كما كرم المحافظ عددًا من النماذج النسائية المتميزة فى العديد من المجالات المختلفة، فى إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وسلمهن شهادات تقدير، معربًا عن تقديره الكبير لهن ومثمنا قصص النجاح ومسيرتهن المشرفة، ليكن نماذج وقدوة ينبغى لنا إبرازها وتسليط الضوء عليها، مؤكدًا على الدور المحورى للمرأة فى النهوض بالمجتمع المصرى، لاسيما فى الفترة الحالية التى تشهد مشاركة فاعلة للمرأة وتحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما ترجمته الدولة فى أكثر من مجال، خاصة فى جوانب تمكين المرأة فى كل المجالات.

وضمت قائمة المكرمات: سعاد فضل الله رئيس جمعية المرشدات، منى عبد الوهاب محمد رعاية شباب جامعة بنى سويف ( مدربة متطوعة لتعليم الحرف اليدوية)، إيمان ربيع طالبة بكلية تجارة، جيهان سيد محمد مشرفة دار ايتام جمعية الدعوة الإسلامية، منى سلطان من ذوى الهمم، بسمة ميلاد رئيس محكمة، نادية محمد الصغير، سعاد أحمد مديرة مدرسة بالواسطى، صفاء حامد راتب ممرضة بسمسطا، ماجدة مختار رائدة ريفية، طونى انا مشرف دار الإعاقة الذهنية بالشرق

من جانبها أعربت مقررة فرع المجلس ببنى سويف عن تقديرها للمحافظ "الدكتور محمد هانى غنيم" لجهوده الداعمة بشكل عام فى مجال دعم قضايا المرأة السويفية فى مختلف المجالات، وجهوده وتوجيهاته "بشكل خاص" لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال إنشاءات مقر فرع المجلس بالمحافظة على قطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض منذ سنوات، لإنشاء مقر دائم للمجلس، والذى يمثل خطوة هامة فى مجال دعم المرأة السويفية.