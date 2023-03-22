محافظ المنوفية: دعم فريق الجامعة المشارك بمسابقة (Formila Student) بإنجلترا

المنوفية – محمود شاكر

ألتقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، والنائب محمود سامى رجل الأعمال عضو مجلس الشيوخ، وفريق طلاب كلية الهندسة بالجامعة ( Menofia Racing Team) الفائز بالمركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار دعم الفريق خلال مشاركته فى مسابقة (Formila Student) المقامة فى إنجلترا لتمثيل مصر والمحافظة فى المسابقة والتى يشارك بها مختلف الجامعات من دول العالم.

هذا وقد قدم محافظ المنوفية الدعم الكامل للفريق مشيرًا إلى تقديم دعم مالى بقيمة 5 آلاف دولار للفريق من رجل الأعمال محمود سامى كمرحلة أولى لحين الوصول للمرحلة النهائية بلندن، وأكد المحافظ استمرار الدعم من قبل المحافظة والجامعة ورجل الأعمال فى حالة تخطى المرحلة الأولى والوصول للمرحلة النهائية.

وقدم رئيس جامعة المنوفية شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لدعمه الدائم للجامعة ورعايته الشاملة لأبنائه الطلاب، مؤكدا على أهمية التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة للمشاركة والمساهمة الفعالة فى خطط التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بأرجاء المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لفريق جامعة المنوفية وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم والوصول للمراحل النهائية وتحقيق مراكز متقدمة، معربًا عن سعادته بتمثيل المنوفية دوليًا كون المحافظة رائدة وسباقة فى شتى المجالات، موجهًا رسالة شكر لأبنائه قائلًا لهم " أنتم علماء المستقبل ونموذج مشرف يحتذى به " فهم أمل مصر المستقبل فى جعل مصرنا الحبيبة فى مصاف الدول المتقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن فريق جامعة المنوفية شارك ثلاث مرات بالمسابقة وحصل على المركز السابع على مستوى العالم فى 2014، كما شارك فى مسابقة ( Ever Egypt) وحصل خلال العام الماضى على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر ويمثل الفريق جامعة المنوفية هذا العام بإنجلترا.