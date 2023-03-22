محافظ الغربية يفتتح مطبخي مصر الخير وسفراء السعادة لتقديم وجبات الإفطار لضيوف الرحمن

الغربية مصطفى عادل

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء مطبخين لطهو وتجهيز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين طوال الشهر الفضيل بمركزي كفر الزيات وطنطا، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة منذ عدة أيام لتوحيد الجهود بين الجمعيات والمؤسسات بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وتفقد المحافظ مطبخ جمعية مصر الخير والمجهز بشكل متكامل بقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات لتقديم 350 وجبة متكاملة العناصر يومياً للصائمين في شهر رمضان المعظم ، حيث يتوافر بالمطبخ لحوم ، أرز، خضار، خبز، حلوى ،فاكهة ومياه شرب ،

كما تفقد رحمي مطبخ جمعية سفراء السعادة بسبرباي، والذي يقدم وجبات ساخنة للصائمين غير القادرين 500 وجبة يومياً، يشارك في إعدادها طهاة ماهرون ويوزعها ويقدمها المتطوعون في صورة متكاملة للتضامن والتكافل بين فئات المجتمع في أيام الشهر الفضيل ٠

ومن جانبه أشاد المحافظ بالمطبخين وما يقدمانه من وجبات تكفي الأسر الأكثر احتياجا بالقرى وكذلك بمشاركة الشباب وتعاونهم وإحساسهم بالمسئولية تجاه المجتمع ،مؤكدا على أن مصرنا ستظل في ترابط وتماسك وتكافل، والذي يظهر واضحاً في هذه الأيام المباركة وفي أوقات الشدة لتعكس أصالة الشعب المصري وتماسكه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.