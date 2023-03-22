محافظ الإسماعيلية يُهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر والمفتى بحلول شهر رمضان

الإسماعيلية-صبرى غانم

بَعث اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظَّم، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضًا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وعدد من الوزراء، ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ.

هنَّأهم فيها بحلول شهر رمضان المُبارك، داعيًا الله عز وجلّ أن يكون شهرًا مُحملًا بالخير واليمن والبركات، سائلين الله عز وجلّ أن يوفقنا جميعًا لخدمة مصر وشعبها العظيم وحسن أداء واجبنا وتنفيذ مهامنا على الوجه الأكمل؛ من أجل رِفعة وتقدم مصرنا الغالية بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.