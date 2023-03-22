محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات على مدار شهر رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية على مدار شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، من خلال عدة تجهيزات وعلي رأسها توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن استقبال شهر رمضان المعظم تم التوجيه بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والتأكيد علي الإلتزام بجميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة علي الأسعار والأسواق، وضخ كميات كبيرة للسلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، والتأكد من تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجاً.

وقد بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة مقرونة باسمي معاني الاعتزاز والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أهالي الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة وأهالي الإسكندرية بصفة خاصة بحلول شهر رمضان الكريم، داعيا المولي عز وجل أن يعيده علي وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات .