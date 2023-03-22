اليوم السابع
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مجموعة السبع تدرس فرض قيود على تجاة الماس الروسى خلال القمة المقبلة

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:30 م
مجموعة السبع تدرس فرض قيود على تجاة الماس الروسى خلال القمة المقبلة مجموعة السبع
وكالات

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قال مدير مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي جيمس أوبراين، اليوم الأربعاء، إن دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي في مؤتمر القمة المقبل للمجموعة.
 
وقال أوبراين: "الشركات ستكون مطالبة بالإعلان عن أصل الأحجار الكريمة. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من دخل أكبر منجم للألماس في العالم، شركة "ألروسا" الروسية، المملوكة جزئيا للدولة. وتخشى بلدان مجموعة الـ 7 أن تذهب الأموال التي تتلقاها لتمويل العملية الخاصة".
 
كان الاتحاد الأوروبي ينوي في السابق فرض قيود على تجارة الماس الروسي، لكن بعض أعضاء الكتلة عارضوا ذلك.
 
وحذر الدبلوماسيون البلجيكيون وجماعات الضغط في مركز "أنتويرب" للألماس من أن العقوبات ضد "ألروسا" ستكلف خسارة آلاف الوظائف في أكبر بورصة للألماس في العالم.

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روسيا وأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية



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