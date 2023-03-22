كيف تغيرت صراعات ترامب القضائية قبل سباق الرئاسة 2024؟.. "ذا هيل" تجيب

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في سباق البيت الأبيض 2024 ، عدة تحديات قانونية تنتظره خلال الأشهر القليلة المقبلة، أحدها يمثل سابقة تاريخية في قضية "أموال الصمت" التي يزعم انه دفعها للمثلة ستورمي دانيالز لاخفاء علاقته بها.

المشكلات القانونية التي تدور حول ترامب لا تتوقف عند قضية ستورمي دانيالز، حيث يواجه العديد من القضايا الأخرى عالية المخاطر من ضمنها التحقيقات في جهوده لتخريب نتائج انتخابات 2020، والتعامل مع السجلات الرئاسية المعروف بقضية "وثائق مارالاجو"، بالإضافة الى الاحتيال التجاري والتهرب الضريبي، ما وضع المرشح الجمهوري الاوفر حظا في وضع حرج.

وقالت صحيفة ذا هيل انه على الرغم من الضربات القضائية التي يتلقاها ترامب الا انها لم تؤثر كثيرا على خطواته ضمن حملته الانتخابية التي بدأ فعالياتها.

حتى مع وجود تحقيقات متعددة معلقة عليه ، ظل ترامب هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024، حيث يتمتع الرئيس السابق بقاعدة قوية من المؤيدين الذين يمنحونه أرضية صلبة في أي سباق تمهيدي ومع ذلك ، قد تكون لائحة الاتهام ضارة بآفاق ترامب على المدى الطويل

جادل المتنافسون الآخرون مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي مرارا وتكرارا أن الحزب الجمهوري لديه خيارات أفضل من ترامب للمضي قدمًا ، وأشار حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يوم الاثنين إلى أنه لم يكن لديه قط دافع لدفع "أموال الصمت" للتستر على علاقة غرامية.

واعترف أحد الاستراتيجيين الذين عملوا في حملة ترامب لعام 2016 أن الرئيس السابق لا يزال قوة في الحزب الجمهوري ، لكنه جادل بأنه في مرحلة معينة ستصبح الأمتعة أكثر من أن يتخطاها الناخبون، وقال الخبير الاستراتيجي: "إن لائحة الاتهام ليست مثل مطاردة الديمقراطيين له في المكتب البيضاوي هذا من صنعه."