فيها حاجة حلوة.. كاهن كنيسة يعلق الأنوار وزينة رمضان بمساجد قرية بالشرقية

فى لفتة طيبة تدل على روح المحبة بين أبناء الشعب المصرى أقباط ومسلمين، وفى جو من البهجة والسعادة أقدم القس برنابا سليمان، كاهن كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس، بقرية كفر فرج جرجس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتعليق الزينة والأنوار على مساجد القرية، وشاركه فى ذلك خدام وشباب الكنيسة ومجموعة من أهالى القرية وبمشاركة شيوخ البلد.

وقال القس برنابا سليمان، إنه حريصا منذ العام الماضى على تعليق الزينة والأنوار، وأعدها منذ أسبوع، لتعليقها على المساجد، منوها أننا ننتظر أجواء شهر رمضان مثل الأخوة المسلمين، مصر كلها على قلب رجل واحد، وان العلاقة بيننا متبادلة، واخواتنا المسلمين يشاركون كافة الأعياد ويتوافدون على الكنيسة لتوزيع حلوى المولد النبوى وهذه المشاعر تدل على المحبة بين أبناء النسيج الواحد.

فيما أعرب عدد من أهالى القرية، عن سعادتهم من مشاركة الكنيسة لهم وهذه اللمسة الطيبة التى تعبر عن مدى عمق ومحبة أبناء النسيج الواحد داخل مصر، موضحين أن الكنيسة تقدم لهم التهانى فى كافة الأعياد والمناسبات الدينية فى جو من المحبة والتسامح.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت امس، نتيجة رؤية هلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1444 هجرية، الموافق 21 مارس 2023 بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية، وعلى ذلك أعلنت دار الافتاء المصرية أن غدا الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو اول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجرية.