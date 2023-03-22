فوربس تدعو وزير البترول لحضور مؤتمرها الخاص بالمرأة مايو القادم

كتبت -مروة الغول

وجهت مؤسسة فوربس، الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمرها الخاص بالمرأة الذى تنظمه خلال شهر مايو القادم لعرض إنجازات قطاع البترول المصرى فى مجالات الصناعة المختلفة والتى واكبها اهتمام واضح بتمكين المرأة ومشاركتها القوية ضمن منظومة العمل البترولى.

وحملت الدعوة خلود العميان الرئيس التنفيذى لمجلة فوربس الشرق الأوسط، وأوضحت خلال اللقاء أن حضور قطاع البترول سيثرى المؤتمر ويقدم للمشاركين فيه خبرات وقدرات التجربة البترولية المصرية الناجحة فى تنفيذ برنامج للتطوير والتحديث والتدريب والذى أسفر عن إنجازات ملموسة فى مختلف القطاعات وعلى الأخص فى مجال الغاز الطبيعى، خاصة وأنها أدارتها بكفاءة عالية وحققت بها أهدافاً إقليمية ودولية وقدمت نفسها كجزء من الحل لأزمة إمدادات الطاقة العالمية، ولفتت إلى أهمية مشاركة سيدات القطاع اللائى قدمن أداء متميزاً للحاضرات بالمؤتمر قصص نجاحهن، وكيف توفر سياسة الدعم وتهيئة بيئة العمل والحرص على تحقيق المساواة فرصاً للمرأة للتعبير عما تملكه من قدرات.

وأشارت العميان إلى أن ما قدمته مصر من أداء خلال استضافتها قمة المناخ COP27 ونجاحها فى إداراج صوت الصناعة وتخصيص يوم لمناقشة إزالة الكربون على جدول القمة وحضور الشركات العالمية وأن تكون جزءاً من الحل هو ترجمة فعلية لقبول الآخر والانصات إليه وانعكاس ذلك على التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة وهى الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات الشعوب، وحضرت اللقاء هدى منصور المدير الإقليمى لشركة SAP مصر وعضو مجلس إدارة بنك CIB.