اليوم السابع
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فريق طبي باكستاني يواصل إجراء عملية جراحية أثناء الزلزال..فيديو

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:03 ص
فريق طبي باكستاني يواصل إجراء عملية جراحية أثناء الزلزال..فيديو عملية جراحية اثناء زلزال
كتبت : شيماء عبد المنعم

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية، فيديو لفريق طبي يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد بقوة 6.8 على مقياس ريختر، وحسب الفيديو المنتشر ظهر الفريق الطبي أثناء الزلزال وهو يقوم بالعمل، ثم انقطعت الكهرباء ولكن الفريق أظهر ثبات انفعالي كبير، حتى عادت الطاقة مرة أخرى عبر المولدات الاحتياطية.

وخلال الزلزال كان الفريق يواصل العمل، وأثنى المتابعون على رباطة جأش الفريق الطبي، الذي واصل العمل في ظروف شديدة الصعوبة.

عملية جراحية اثناء الزلزال
عملية جراحية اثناء الزلزال

 

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة أجزاء من باكستان لمدة 30 ثانية على الأقل مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 120 آخرين، كما تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

 

وشعر السكان بالهزات الأرضية في لاهور وإسلام أباد وروالبندي وكويتا وبيشاور وكوهات ولاكي مروات ومناطق أخرى من البلاد.

 

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن مركز الزلزال كان منطقة هندوكوش بأفغانستان وبلغ عمقه 180 كيلومترا.

 

وقال وزير الصحة الاتحادي عبد القادر باتيل: "ينبغي على إدارة المستشفيات ضمان اتخاذ تدابير مسبقة للتعامل مع أي حالة طارئة".


فريق طبي باكستاني

عملية جراحية

الزلزال



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