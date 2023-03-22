فريق طبى بجامعة أسيوط يستأصل ورما نادرا لمريضة بمستشفى الأمراض العصبية

أسيوط-هيثم البدرى

نجح فريق طبي بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط في استئصال ورم نادر بالغدة الصنوبرية لمريضة تبلغ من العمر 47 عاماً، حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من ضعف بالجانب الأيسر وضعف بحركة العينين، حيث تمت مناظرة الأشعة وتبين منها إصابتها بالورم.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعي أنه تم على الفور تشكيل الفريق الطبي المتميز الذي أجرى الجراحة برئاسة الدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عبد الله رجب مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد سيد عبد العال مدرس التخدير والعناية المركزة. وقد أوضح الدكتور محمد عبد الباسط مدير المستشفى ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب أن الجراحة تم إجراؤها في وضعية الجلوس وهي من أصعب الوضعيات التي تحمل مخاطر وتحديات كبيرة في التخدير والجراحة، حيث تم استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على جذع المخ والمراكز الحساسة فيه، وتم خروج المريضة بعد تحسن ملحوظ في حركة العينين والجانب الأيسر.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ،على تميز القطاع الطبي بالجامعة والذي يضم 11 مستشفى متخصص على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكفاءات البشرية، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية بكل ما يساعدها في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لملايين المرضى في محافظات الصعيد وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه.