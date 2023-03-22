اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 12:00 ص
أكرم القصاص
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فرنسا تندد بتصريحات وزير مالية إسرائيل بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني

الأربعاء، 22 مارس 2023 12:00 ص
فرنسا تندد بتصريحات وزير مالية إسرائيل بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني الرئيس الفرنسي ماكرون
أ ش أ

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نددت فرنسا، بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "غير المسؤولة" بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه لخريطة مُضللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية في باريس، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، الثلاثاء: "ندعو الأشخاص المُعينين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".

وأكدت الخارجية الفرنسية أن تصريحات سموتريتش "مخزية وغير مسؤولة".

 


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